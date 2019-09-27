В Казани вновь произошел сбой при оплате проезда банковской картой — у жителей снимают по 279 рублей

В Казани у пассажиров автобуса №91 при оплате банковской картой сегодня списали 279 рублей вместо 27 рублей. Об этом «Реальному времени» сообщили читатели.

Напомним, в начала июля в редакцию «Реального времени» уже обращались горожане с сообщением о сбое в безналичной оплате проезда в электротранспорте. По их словам, утром у пассажиров троллейбуса №3 вместо 27 рублей списали 279 рублей.



В «Метроэлектротрансе» и Комитете по транспорту города тогда пояснили, что технические неполадки произошли в платежной системе ОАО «Транспортная карта», в чьем ведении оказались все безналичные платежи в общественном транспорте. Подробнее — в материале «Реального времени».