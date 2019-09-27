Шаймиев провел выездное совещание о ходе строительства объектов первого полилингвального образовательного комплекса

Государственный Советник Республики Татарстан, председатель попечительского повета Республиканского понда «Возрождение» Минтимер Шаймиев посетил строительство объектов первого полилингвального образовательного комплекса «Адымнар — путь к знаниям и согласию» в Казани.



Сначала он посетил строительную площадку новой полилингвальной школы по улице Бондаренко, где уже возведен каркас будущей школы на 1 025 учащихся. Затем Шаймиев и сопровождающие его лица направились на улицу Бичурина, где на территории средней общеобразовательной школы №165 ведутся работы по строительству билингвальной школы и подготовке к реконструкции здания начальной школы.

В ходе совещания, которое провел Государственный Советник РТ на этом объекте, были рассмотрены текущие вопросы по строительству зданий, некоторые проектные решения и сроки производства работ, сообщает пресс-служба президента РТ.

Ранее стало известно, что первый полилингвальный комплекс в Татарстане заработает 1 сентября 2020 года.