Кубок России по хоккею с мячом. «Динамо-Казань» крупно уступило московскому «Динамо»

«Динамо-Казань» в рамках первого этапа Кубка России по хоккею с мячом в Ульяновске крупно уступило московскому «Динамо» — 4:9.

Голами в составе казанцев отметились Владислав Веселов, Рамиль Ибрагимов, Денис Артюшин и Антон Бубнов. У москвичей пять раз отличился Владислав Тарасов.

Отметим, что в составе «Динамо-Казань» отсутствовали главные лидеры команды Евгений Корев, Игорь Ларионов и Сергей Обухов.

Завтра казанцы проведут последний матч в Ульяновске против «Строителя» из Сыктывкара. Перед заключительным туром первого этапа Кубка России «Динамо-Казань» имеет в своем активе 11 очков и делит второе место в зоне «Запад» с архангельским «Водником».