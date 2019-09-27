Минниханов опубликовал видео с финала конкурса «Цифровой прорыв»

Президент Татарстана Рустам Минниханов опубликовал в социальных сетях видео с финала всероссийского конкурса «Цифровой прорыв».

На кадрах представлены конкурсные площадки, а также открытие финала с участием первого замруководителя администрации президента России Сергея Кириенко.

Напомним, что финал всероссийского конкурса «Цифровой прорыв» проходит в МВЦ «Казань Экспо». В нем принимают участие свыше 3 тысяч специалистов из 77 российских регионов в сфере программирования, дизайна и управления проектами. Мероприятие организовано по трем направлениям.