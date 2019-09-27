В Казани проходит финал крупнейшего российского IT-проекта — «Цифровой прорыв»

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Казань принимает у себя финал всероссийского конкурса «Цифровой прорыв». Он проходит в МВЦ «Казань Экспо». В нем принимают участие свыше 3 тыс специалистов из 77 российских регионов в сфере программирования, дизайна и управления проектами.

Мероприятие организовано по трем направлениям. В основной программе соревнуются победители регионального этапа конкурса цифровой прорыв. Кроме того, в «Казань Экспо» отдельно проходят соревнования школьных и студенческих команд.

Отмечается, что команды финалистов будут работать на площадке в течение 48 часов в круглосуточном режиме.

В школьном хакатоне сутки будут соревноваться 500 старшеклассников из Татарстана. Для студентов этот этап продлится двое суток. Участники должны будут разработать прототипы цифровых продуктов в пяти номинациях.

Кроме того, для соревнующихся организована образовательная программа. В нее вошли мастер-классы, воркшопы и лекции по 18 направлениям. Среди них: публичные выступления, работа в команде, построение бизнес-модели.

Победители конкурса, 20 команд — по одной в каждой номинации, разделят призовой фонд в 10 млн рублей. Итоги финала будут определены 29 сентября.

Также участники по результатам конкурса могут запустить собственный бизнес, получить работу в престижных компаниях страны, получить грант от Фонда содействия инновациям для своего проекта.

