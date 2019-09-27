В Казани проходит финал крупнейшего российского IT-проекта — «Цифровой прорыв»
Казань принимает у себя финал всероссийского конкурса «Цифровой прорыв». Он проходит в МВЦ «Казань Экспо». В нем принимают участие свыше 3 тыс специалистов из 77 российских регионов в сфере программирования, дизайна и управления проектами.
Мероприятие организовано по трем направлениям. В основной программе соревнуются победители регионального этапа конкурса цифровой прорыв. Кроме того, в «Казань Экспо» отдельно проходят соревнования школьных и студенческих команд.
Отмечается, что команды финалистов будут работать на площадке в течение 48 часов в круглосуточном режиме.
В школьном хакатоне сутки будут соревноваться 500 старшеклассников из Татарстана. Для студентов этот этап продлится двое суток. Участники должны будут разработать прототипы цифровых продуктов в пяти номинациях.
Кроме того, для соревнующихся организована образовательная программа. В нее вошли мастер-классы, воркшопы и лекции по 18 направлениям. Среди них: публичные выступления, работа в команде, построение бизнес-модели.
Победители конкурса, 20 команд — по одной в каждой номинации, разделят призовой фонд в 10 млн рублей. Итоги финала будут определены 29 сентября.
Также участники по результатам конкурса могут запустить собственный бизнес, получить работу в престижных компаниях страны, получить грант от Фонда содействия инновациям для своего проекта.
Справка
«Цифровой прорыв — это один из проектов платформы «Россия — страна возможностей. Это первый массовый конкурс для специалистов в сфере цифровых технологий. Цели соревнования — выявить и раскрыть потенциал специалистов по информационным технологиям, дизайну, управлению проектами цифровой трансформации.
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