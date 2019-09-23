Ученые рассказали, какие аномалии вызваны влиянием человека на Землю

Ученые рассказали, что повышение средней температуры на 1,1 градуса от уровня доиндустриальной эпохи, увеличение кислотности океана на 26% и повышение концентрации парниковых газов в атмосфере по меньшей мере на 20% стали результатами влияния человека на окружающую среду.

«Все большую поддержку получает тот факт, что человек оказывает на климат гораздо большее воздействие, чем предполагалось еще десять лет назад», — передает «РИА Новости» слова экспертов исследовательской программы FutureEarth.

По данным Всемирной метеорологический организации, средняя температура на планете выросла на 1,1 градуса с 1850 года. Но за последние 4 года ученые отметили ускорение темпов потепления: температура выросла на 0,2 градуса по сравнению с данными 2011—2015 годов.

Кроме того, концентрация CO2 в атмосфере продолжает увеличиваться. Глобальная эмиссия в атмосферу планеты СО2 от использования ископаемого топлива продолжает расти на 1—2% ежегодно, а в 2018 году был обновлен годовой максимум выбросов, отметили эксперты.

Ученые предполагают, что странам нужно усилить меры по сокращению выбросов CO2 и сохранению окружающей среды и принять меры по извлечению «лишнего» СО2 из атмосферы, связанного с деятельностью человека.

Ранее сообщалось, что премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о ратификации Парижского соглашения по климату.

