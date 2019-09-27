На организацию выставки Татарстана на мировом конгрессе интеллектуальных транспортных систем в Сингапуре потратят 5,2 млн рублей

Агенство по инвестиционному развитию Татарстана готово заплатить 5,2 млн рублей из бюджета РТ за оказание услуг по организации выставочной экспозиции республики на 26-м Мировом конгрессе интеллектуальных транспортных систем — 2019 (26th Intelligent Transport Systems World Congress 2019) в Сингапуре.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 3 октября. Сам он состоится на следующий день, сообщается на сайте госзакупок.

Экспозиция Татарстана должна быть расположена на территории центра Suntec Singapore Convention & Exhibition Centre.

Подрядчик должен оформить экспозицию и оснастить ее «современными техническими средствами демонстрации», разработать программу деловых мероприятий, организовать информационно-рекламную кампанию, обеспечить услуги переводчика со знанием английского и русского языков, организовать кейтеринг, изготовить раздаточные материалы и т. д.