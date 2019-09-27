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Кириенко о «Цифровом прорыве» в Казани: «Нигде больше не получилось бы организовать финал на таком уровне»

14:23, 27.09.2019
Кириенко о «Цифровом прорыве» в Казани: «Нигде больше не получилось бы организовать финал на таком уровне»
Фото: tatarstan.ru

Первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко заявил, что Татарстан блестяще организовал проведение финала всероссийского IT-конкурса «Цифровой прорыв».

«Пожалуй, нигде больше не получилось бы организовать финал на таком уровне», — сказал он.

Напомним, что финал всероссийского конкурса «Цифровой прорыв» проходит в МВЦ «Казань Экспо». В нем принимают участие свыше 3 тысяч специалистов из 77 российских регионов в сфере программирования, дизайна и управления проектами. Мероприятие организовано по трем направлениям. В основной программе соревнуются победители регионального этапа конкурса «Цифровой прорыв». Кроме того, в «Казань Экспо» отдельно проходят соревнования школьных и студенческих команд.

ОбществоВласть Татарстан
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