Кириенко о «Цифровом прорыве» в Казани: «Нигде больше не получилось бы организовать финал на таком уровне»

Первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко заявил, что Татарстан блестяще организовал проведение финала всероссийского IT-конкурса «Цифровой прорыв».

«Пожалуй, нигде больше не получилось бы организовать финал на таком уровне», — сказал он.



Напомним, что финал всероссийского конкурса «Цифровой прорыв» проходит в МВЦ «Казань Экспо». В нем принимают участие свыше 3 тысяч специалистов из 77 российских регионов в сфере программирования, дизайна и управления проектами. Мероприятие организовано по трем направлениям. В основной программе соревнуются победители регионального этапа конкурса «Цифровой прорыв». Кроме того, в «Казань Экспо» отдельно проходят соревнования школьных и студенческих команд.