КВЗ готовит к сдаче Китаю 20 вертолетов «Ансат»

Делегация представителей Китая посетила Казанский вертолетный завод, который выполняет контракт на поставку 20 вертолетов «Ансат» в медицинской комплектации для Ассоциации медицины катастроф КНР, сообщила пресс-служба КВЗ.

Этот визит состоялся в рамках рабочей поездки председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (парламента) Китайской Народной Республики господина Ли Чжаньшу в Россию. Делегацию сопровождал председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.

Для гостей провели экскурсию по агрегатно-сборочному производству и показали, как строятся вертолеты семейства Ми-8/17, Ми-38 и «Ансаты». Также делегация побывала в цехе окончательной сборки вертолетной техники. Помимо этого, на летно-испытательном комплексе предприятия прошел демонстрационный полет вертолета Ансат, участвовавшего в демонстрационном туре холдинга «Вертолеты России» по странам Юго-Восточной Азии.

«Сотрудничество с Китаем — одно из приоритетных направлений для Казанского вертолетного завода. Сегодня в завершающей стадии находится процесс валидации сертификата типа на вертолет «Ансат» в КНР, после чего начнутся поставки наших вертолетов в эту страну», — отметил управляющий директор ПАО «Казанский вертолетный завод» Юрий Пустовгаров.



Напомним, осенью 2018 года холдинг «Вертолеты России» заключил контракт на поставку 20 вертолетов «Ансат» в интересах Ассоциации медицины катастроф КНР. Машины будут переданы заказчику в многоцелевой комплектации. В августе 2019 года Росавиация сертифицировала восьмикратное увеличение ресурса фюзеляжа легкого вертолета «Ансат»: с 2 до 16 тысяч часов. Сертификационные документы были вручены генеральному директору холдинга «Вертолеты России» Андрею Богинскому в ходе международного авиасалона МАКС-2019.

Напомним, что сотрудничество КВЗ с Китайской Народной Республикой началось в 50-х годах прошлого века. За все время Китай приобрел 186 средних вертолетов, в том числе Ми-4, Ми-8, Ми-17 и Ми-17В-5. Также Ми-4 под обозначением HARBIN Z-5 производился по лицензии с 1958 по 1979 годы на китайском заводе №122, где было построено 545 вертолетов. Серийное производство этих машин было организовано при участии специалистов Казанского вертолетного завода.