На развитие «Ижводоканала» уйдет более 10 млрд рублей

Глава Минстроя Удмуртии Дмитрий Сурнин сообщил, что на программу развития МУП «Ижводоканал» потребуется 10,3 млрд рублей.

«В рамках этой программы предполагаются вложения в размере 10,3 млрд рублей на конкретные мероприятия», — написал Сурнин на своей странице в Facebook.

Он уточнил, что ключевыми из этих мероприятий станут модернизация и реконструкция очистных сооружений Ижевска за 4,35 млрд рублей, организация водоснабжения отдаленных районов города (Костина Мельница, Люлли, Медведево, Игерман) за 1,7 млрд рублей, строительство и реконструкция канализационных коллекторов за 1,25 млрд рублей, модернизация водозаборных сооружений «Кама-Ижевск» и «Пруд Ижевск».

Ранее власти Удмуртии объясняли свои задержки по модернизации «Ижводоканала» ростом тарифов, которые эти действия могут вызвать.