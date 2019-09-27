Павел Могилевец: «У «Рубина» есть проблемы с единоборствами, надо исправлять ситуацию»

Полузащитник «Рубина» Павел Могилевец поделился мнением о неудачах команды в последних матчах.

— Что произошло с командой в матче с «Химками»?

— Соперник больше хотел этой победы. Футболисты «Химок» выигрывали всю борьбу. Самое главное, в чем мы уступили, — это единоборства. И по итогу проиграли матч.

— Предыдущие поражения произошли тоже из-за проблем с единоборствами?

— Я только про эту игру буду говорить.

— Неудача в «Химках» не связана с несерьезным отношением к Кубку России, которое есть у многих клубов Премьер-лиги?

— Мы настраиваемся на каждую игру. Поэтому каждому из нас надо задуматься о причинах таких неудачных матчей. Впереди еще встречи — надо к ним готовиться и исправлять ситуацию.

— Каким образом?

— Сложно сказать. Если бы мы знали, то, наверное, уже бы исправили. Но в первую очередь, мне кажется, нам надо прибавить в таком компоненте, как единоборства. На мой взгляд, у нас с этим есть проблемы.

— Чего ждете от матча ближайшего тура чемпионата против «Уфы»?

— Нужно реабилитироваться. Постараемся выиграть следующий матч.

— После поражения от «Химок» к вам в раздевалку приходили руководители. Что говорили?

— Нам сказали, что это очередной удар, который надо выдержать и постараться исправить ситуацию, — рассказал Могилевец.

Напомним, что матч «Рубина» с «Уфой» состоится 29 сентября, в воскресенье, в 14.00.