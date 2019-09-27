В Уфе восстановят ранее снесенный исторический памятник

В Уфе снесенное здание Полежаевского пансиона вернули в перечень охраняемых объектов. Соответствующий приказ опубликован на портале правовой информации республики.

Здание 1830-х годов, расположенное на улице Карла Маркса, считается одним из первых каменных зданий Уфы. Ранее в нем располагались приют для бедных воспитанников гимназии, после — богадельня, а еще позже — станция и жилой дом.

Однако в 2018 году Верховный суд снял охранный статус Полежаевского пансиона. В марте этого года строение снесли — оно мешало ходу строительства нового корпуса суда.

Как сообщает «КоммерсантЪ-Уфа», объект культурного наследия готов восстановить инвестор — предприниматель Николай Литвинов, который в 2018 году заново за свой счет построил Дом Бушмариных на углу улиц Кирова и Ленина. По оценке опрошенных изданием экспертов, расходы на восстановление дома составят в пределах 40 млн рублей.

Ранее сообщалось, что оригинальный фасад на здании НКЦ «Казань» будет восстановлен в ходе реконструкции. В настоящее время проводятся работы по демонтажу старого туфа, он будет заменен на аналогичный новый.