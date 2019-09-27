Казань получила «пятерки» от ОНФ за качество и безопасность дорог

По итогам рейдов, проведенных во всех федеральных округах России, дорожная инспекция ОНФ поставила «пятерки» за качество дорог только семи российским городам, в том числе и Казани. В числе «отличников» также — Ставрополь, Пермь, Белгород, Барнаул, Тюмень и Екатеринбург.

Неудовлетворительные оценки за качество общественники поставили дорогам Ярославля, Йошкар-Олы, Кирова, Курска, Владивостока, Читы, Кургана, Смоленска и Калуги.

За безопасность дорог «пятерки» получили только три российских города, причем Казань снова вошла в число лидеров наряду с Пермью и Белгородом.

На «единицу» оценили безопасность дорог Симферополя, Йошкар-Олы, Ижевска, Уфы, Оренбурга, Ульяновска, Воронежа, Курска, Калуги, Улан-Удэ, Новосибирска, Владивостока, Рязани и Читы, сообщает дорожная инспекция ОНФ.

Всего общественники проверили в 2019 году состояние дорог в 54 городах: 350 гарантийных и более 400 участков, отмеченных на интерактивном ресурсе «Карта убитых дорог».

«По итогам рейдов Дорожной инспекции ОНФ в 2019 году будет составлен и опубликован рейтинг городов по качеству и безопасности дорог, а также проведен анализ по соотношению качества дорог, затраченных на них средств, эффективности ремонта, выполнения организациями своих гарантийных обязательств и других параметров», — говорится на сайте общественного движения.

Всего на ресурсе ОНФ «Карта убитых дорог» отмечено более 46 тыс. участков, нуждающихся в обновлении. Из них более 7,3 тыс. — капитально отремонтированы, на 4,8 тыс. — проведен ямочный ремонт, более 1,8 тыс. — добавлены в планы ремонта.

Ранее стало известно, что регионы, вовремя не меняющие асфальт, лишатся федерального финансирования.