Регионы, вовремя не меняющие асфальт, лишатся федерального финансирования

Вице-премьер России Максим Акимов и министр транспорта РФ Евгений Дитрих раскритиковали региональные власти, срывающие планы по ремонту дорог на федеральные деньги. Речь идет об исполнении нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД). Он рассчитан до 2024 года и предполагает финансирование в размере 4,7 трлн рублей, 4,4 трлн из которых идут на ремонт дорог. На эти деньги через 5 лет должна быть отремонтирована половина всей региональной дорожной сети.

В этом году из федерального бюджета субъекты получили 106 млрд рублей на ремонт более 6,8 тыс. объектов. На сегодняшний день работы полностью завершены только в четырех субъектах, в 16 — на 90%, приводит данные Минтранса России «Коммерсантъ».

Севастополь, Челябинск, Камчатка, Хабаровский край, Астраханская и Калининградская области выполнили менее 50% работ. Забайкальский край, Крым, Ненецкий автономный округ, Тува, Чечня, Приморье, ЕАО и Сахалинская область — менее 30%.

Еще 5 млрд рублей регионы получили на ремонт 17 аварийных мостов и других объектов, но контракты с подрядчиками заключены только по 12.

Провинившиеся чиновники пытались объяснить отставание от графика тайфунами, затяжными дождями и другими обстоятельствами. На что федеральные чиновники пригрозили аутсайдерам санкциями.

В частности, для них станет недоступным дополнительное финансирование в размере 12,6 млрд рублей, которое ранее планировалось выделить на аварийные мосты в регионах. Кроме того, до выполнения обязательств по БКАД не будут рассматриваться заявки регионов на включение в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (еще один нацпроект на 6,3 трлн рублей), уточняет издание.

Ранее стало известно, что в Татарстане в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» к 2024 году отремонтируют 45 тысяч километров региональных дорог.