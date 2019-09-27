Исследование: 86% россиян готовы к раздельному сбору мусора

За 4 года почти в три раза — с 13 до 35% — выросла доля россиян, грамотно утилизирующих бытовые отходы.

Население России готово к раздельному сбору мусора: большинство соотечественников (86%) готовы заниматься этим при наличии такой возможности. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного аналитическим центром НАФИ в августе 2019 года. Опрошены 1600 человек в 150 населенных пунктах в 52 регионах России в возрасте 18 лет и старше.

Число сограждан, которые стали вести раздельный сбор мусора дома, увеличилось с 2015 по 2019 год с 4 до 14%. В пять раз — с 2 до 10% — выросло количество россиян, которые сдавали макулатуру. Специальным образом утилизировали батарейки, аккумуляторы, сберегающие лампочки за тот же период 12% опрошенных (рост показателя в шесть раз).

Каждый десятый опрошенный (9% — рост в три раза за 4 года) отдает на переработку пластиковую тару, 4% респондентов — сдают стеклянную тару, а 5% — утилизируют бытовую технику.

Чаще всего такое поведение демонстрируют люди с высоким уровнем дохода, жители столиц и городов-миллионников, а также россияне в возрасте от 45 до 59 лет, говорится в пресс-релизе НАФИ.

В исследовании также отмечается, что выросла осведомленность населения о наличии специальных мест для сбора неэкологичных видов отходов (30% — рост на 10 процентных пунктов) и контейнеров для раздельного сбора мусора (43% — рост на 17 процентных пунктов) в районе их проживания.

Статистическая погрешность результатов исследования не превышает 3,4%.

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