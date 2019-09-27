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Исследование: 86% россиян готовы к раздельному сбору мусора

01:27, 27.09.2019 1
Исследование: 86% россиян готовы к раздельному сбору мусора
Фото: pixabay.com

За 4 года почти в три раза — с 13 до 35% — выросла доля россиян, грамотно утилизирующих бытовые отходы.

Население России готово к раздельному сбору мусора: большинство соотечественников (86%) готовы заниматься этим при наличии такой возможности. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного аналитическим центром НАФИ в августе 2019 года. Опрошены 1600 человек в 150 населенных пунктах в 52 регионах России в возрасте 18 лет и старше.

Число сограждан, которые стали вести раздельный сбор мусора дома, увеличилось с 2015 по 2019 год с 4 до 14%. В пять раз — с 2 до 10% — выросло количество россиян, которые сдавали макулатуру. Специальным образом утилизировали батарейки, аккумуляторы, сберегающие лампочки за тот же период 12% опрошенных (рост показателя в шесть раз).

Каждый десятый опрошенный (9% — рост в три раза за 4 года) отдает на переработку пластиковую тару, 4% респондентов — сдают стеклянную тару, а 5% — утилизируют бытовую технику.

Чаще всего такое поведение демонстрируют люди с высоким уровнем дохода, жители столиц и городов-миллионников, а также россияне в возрасте от 45 до 59 лет, говорится в пресс-релизе НАФИ.

В исследовании также отмечается, что выросла осведомленность населения о наличии специальных мест для сбора неэкологичных видов отходов (30% — рост на 10 процентных пунктов) и контейнеров для раздельного сбора мусора (43% — рост на 17 процентных пунктов) в районе их проживания.

Статистическая погрешность результатов исследования не превышает 3,4%.

Ранее стало известно, что в Татарстане к 2022 году появится шесть мусоросортировочных комплексов.

ОбществоИнфраструктура
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 27 сен
    Живу в Авиастроительном р-не Казани. Уже привык к раздельному сбору мусора. И детей приучил. Просто дома вместо одного ведра стоит два. Не вижу никаких дополнительных затрат по времени или сил. Только одного не понимаю. Если мы сами, отчасти, сортируем мусор то вывоз мусора хотя бы не должен расти.
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