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Volvo анонсировала один самых безопасных электромобилей

00:20, 27.09.2019
Volvo анонсировала один самых безопасных электромобилей
Фото: media.volvocars.com

Компания «Volvo» анонсировала один самых безопасных электромобилей. Как уточнил автопроизводитель, его первый полностью электрический внедорожник модели XC40 будет «одним из самых безопасных автомобилей на дороге» как благодаря дизайну, так и новым функциям защиты владельца.

Так, Volvo разработала новую уникальную конструкцию безопасности для пассажиров и аккумулятора для обеспечения безопасности в случае столкновения. Батарея защищена каркасом безопасности, интегрированным в конструкцию кузова автомобиля с «программируемой» зоной сминания.

Само размещение батареи в полу автомобиля также способствует снижению центра тяжести автомобиля, а значит, лучшей защите от возможного опрокидывания.

С целью адаптировать кузов к отсутствию традиционного двигателя и более безопасно распределять силу возможного удара при ДТП переработаны передняя и задняя часть авто.

Из элементов активной безопасности, которыми будет оснащен XC40, можно отметить систему ADAS (Advanced Driver Assistance Systems), которая состоит из множества радаров, камер и ультразвуковых датчиков, помогающих водителю во время движении по дорогам и на парковке.

Первый публичный показ новинки запланирован на 16 октября, говорится в пресс-релизе компании.

Ранее эксперты предсказали рост продаж электромобилей в России.

АвтоТехнологии
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