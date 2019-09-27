Volvo анонсировала один самых безопасных электромобилей

Компания «Volvo» анонсировала один самых безопасных электромобилей. Как уточнил автопроизводитель, его первый полностью электрический внедорожник модели XC40 будет «одним из самых безопасных автомобилей на дороге» как благодаря дизайну, так и новым функциям защиты владельца.

Так, Volvo разработала новую уникальную конструкцию безопасности для пассажиров и аккумулятора для обеспечения безопасности в случае столкновения. Батарея защищена каркасом безопасности, интегрированным в конструкцию кузова автомобиля с «программируемой» зоной сминания.

Само размещение батареи в полу автомобиля также способствует снижению центра тяжести автомобиля, а значит, лучшей защите от возможного опрокидывания.

С целью адаптировать кузов к отсутствию традиционного двигателя и более безопасно распределять силу возможного удара при ДТП переработаны передняя и задняя часть авто.

Из элементов активной безопасности, которыми будет оснащен XC40, можно отметить систему ADAS (Advanced Driver Assistance Systems), которая состоит из множества радаров, камер и ультразвуковых датчиков, помогающих водителю во время движении по дорогам и на парковке.

Первый публичный показ новинки запланирован на 16 октября, говорится в пресс-релизе компании.

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