СМИ: каждая пятая заправка в России недоливает топливо

С начала 2019 года на 19% проверенных Росстандартом заправках был обнаружен недолив топлива. Всего проинспектировано чуть более 200 автозаправочных станций и в 39 случаях были нарушения.

Что касается проверки на соответствие качества топлива, то она показала, что 9% заправок — 33 случая из 366 — не соответствовали нормам.

В Росстандарте отметили, что в 2019 году по сравнению с предыдущим выросло количество жалоб граждан на 36%. С начала года ведомство получило от населения около 200 жалоб на недолив и около 350 на плохое качество горючего.

По мнению председателя правления межрегиональной общественной организации «Народный контроль» Алексея Смирнова, недолив может возникнуть из-за технического сбоя в колонке или специальных действий заправки, пишут «Известия».

Ранее Минпромторг РФ подготовил законопроект, позволяющий проводить контрольные закупки по заявлениям граждан о недоливе топлива. Ранее ведомство пригрозило заправщикам оборотными штрафами за это нарушение, при этом масштабы проблемы недолива на АЗС остаются предметом спора. В Татарстане поприветствовали такую меру — она ударит по нечистоплотным бизнесменам, а честным лишь сыграет на руку. Подробнее — в материале «Реального времени».