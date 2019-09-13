Новости промышленности

11:56 МСК Все новости
Новости раздела
Промышленность

СМИ: каждая пятая заправка в России недоливает топливо

00:56, 13.09.2019 1
СМИ: каждая пятая заправка в России недоливает топливо
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

С начала 2019 года на 19% проверенных Росстандартом заправках был обнаружен недолив топлива. Всего проинспектировано чуть более 200 автозаправочных станций и в 39 случаях были нарушения.

Что касается проверки на соответствие качества топлива, то она показала, что 9% заправок — 33 случая из 366 — не соответствовали нормам.

В Росстандарте отметили, что в 2019 году по сравнению с предыдущим выросло количество жалоб граждан на 36%. С начала года ведомство получило от населения около 200 жалоб на недолив и около 350 на плохое качество горючего.

По мнению председателя правления межрегиональной общественной организации «Народный контроль» Алексея Смирнова, недолив может возникнуть из-за технического сбоя в колонке или специальных действий заправки, пишут «Известия».

Ранее Минпромторг РФ подготовил законопроект, позволяющий проводить контрольные закупки по заявлениям граждан о недоливе топлива. Ранее ведомство пригрозило заправщикам оборотными штрафами за это нарушение, при этом масштабы проблемы недолива на АЗС остаются предметом спора. В Татарстане поприветствовали такую меру — она ударит по нечистоплотным бизнесменам, а честным лишь сыграет на руку. Подробнее — в материале «Реального времени».

ПромышленностьЭнергетика
Распечатать материал
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 07:38
    Ох ах, нам не доливают бензина, в клетку с тигром мяса не докладывают! Да и без этого визга народ знает, что его накалывают. А чего не пишите кто конкретно нам не доливает, какая АЗС обманывает? Вот когда открыто будете писать, когда ткнут пальцем в негодяя, народ будетсторониться и объезжать его машенническую заправку... Тогда прибыль его уйдет в минус, тогда мошенник поймет, что обман людей это зло! А так такие статейки даже воздух не сотресают!
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Новости партнеров