Директор Эрмитажа рассказал, как решить проблему чрезмерной посещаемости музеев
Михаил Пиотровский, директор Государственного Эрмитажа про проблему чрезмерной посещаемости, с которой столкнулись крупнейшие российские музеи.
По его словам, эту проблему можно решить с помощью механизмов предварительной записи для посетителей, в том числе абонементов.
Такое мнение он высказал в ходе Российско-Финляндского музейного диалога в рамках XX Российско-Финляндского культурного форума. Там обсуждалась концепция развития Царскосельского музея-заповедника, где вопрос избытка посетителей привлек внимание Минкульта России.
Пиотровский, как передает ТАСС, добавил, что проблема чрезмерных турпотоков существует сейчас у многих крупных и популярных музеев мира.ОбществоКультура
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