Директор Эрмитажа рассказал, как решить проблему чрезмерной посещаемости музеев

Михаил Пиотровский, директор Государственного Эрмитажа про проблему чрезмерной посещаемости, с которой столкнулись крупнейшие российские музеи.

По его словам, эту проблему можно решить с помощью механизмов предварительной записи для посетителей, в том числе абонементов.

Такое мнение он высказал в ходе Российско-Финляндского музейного диалога в рамках XX Российско-Финляндского культурного форума. Там обсуждалась концепция развития Царскосельского музея-заповедника, где вопрос избытка посетителей привлек внимание Минкульта России.

Пиотровский, как передает ТАСС, добавил, что проблема чрезмерных турпотоков существует сейчас у многих крупных и популярных музеев мира.