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Директор Эрмитажа рассказал, как решить проблему чрезмерной посещаемости музеев

22:45, 26.09.2019
Директор Эрмитажа рассказал, как решить проблему чрезмерной посещаемости музеев
Фото: commons.wikimedia.org / SalganikEA

Михаил Пиотровский, директор Государственного Эрмитажа про проблему чрезмерной посещаемости, с которой столкнулись крупнейшие российские музеи.

По его словам, эту проблему можно решить с помощью механизмов предварительной записи для посетителей, в том числе абонементов.

Такое мнение он высказал в ходе Российско-Финляндского музейного диалога в рамках XX Российско-Финляндского культурного форума. Там обсуждалась концепция развития Царскосельского музея-заповедника, где вопрос избытка посетителей привлек внимание Минкульта России.

Пиотровский, как передает ТАСС, добавил, что проблема чрезмерных турпотоков существует сейчас у многих крупных и популярных музеев мира.

ОбществоКультура
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