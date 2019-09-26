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«Салават Юлаев» разгромно уступил СКА, пропустив от Ткачева на 18-й секунде матча

22:08, 26.09.2019
«Салават Юлаев» разгромно уступил СКА, пропустив от Ткачева на 18-й секунде матча
Фото: vk.com/ska

Уфимский «Салават Юлаев» в рамках Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в гостях крупно уступил питерскому СКА — 1:4.

Счет был открыт уже на 18-й секунде матча. Бывший нападающий уфимской команды Ткачев сумел замкнуть передачу Плотникова. Чуть позже «Салават Юлаев» счет сравнял благодаря голу Хартикайнена.

После этого питерцы перехватили инициативу и забили еще трижды. Последняя шайба была заброшена в пустые ворота уфимской команды.

СКА (Санкт-Петербург) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 4:1 (1:0, 1:1, 2:0).
Голы:
1:0 — (00:18) — Ткачев (Плотников);
1:1 — (23:10) — Хартикайнен (Умарк, Маннинен);
2:1 — (37:22) — Плотников;
3:1 — (53:20) — Якупов (Кагарлицкий, Рукавишников);
4:1 — (58:19) — Кетов (Лехтеря, Кемппайнен, в пустые ворота);

СпортХоккей Башкортостан
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