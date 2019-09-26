«Нефтехимик» по буллитам уступил «Куньлуню», Порядин забросил шестую шайбу в сезоне

«Нефтехимик» в домашнем матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в серии буллитов уступил китайскому «Куньлуню» — 3:4.

В составе нижнекамцев 2 (1+1) очка набрал капитан команды Степан Захарчук. Еще по голу забросили Александр Куликов и Павел Порядин. Для нападающего «Нефтехимика» этот гол стал уже шестым в нынешнем сезоне.

В серии буллитов точнее были гости, победная шайба на счету Тайлера Вонга.

«Нефтехимик» — «Куньлунь Ред Стар» — 3:4 булл (1:1, 0:0, 2:2, 0:0, 0:1)

Голы:

0:1 — Локхарт (Крэкнелл, Вонг, 02:50)

1:1 — Куликов (Захарчук, 03:56, бол.)

2:1 — Захарчук (Рясенский, 41:53, бол.)

2:2 — Йип (Вольски, Миллер, 49:40)

2:3 — Миллер (Вольски, 51:08)

3:3 — Порядин (Митчелл, Уайт, 52:57)

3:4 — Вон (решающий бросок)