Исследователи сообщили, до какого возраста хотели бы прожить россияне

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Как показали результаты исследования негосударственного пенсионного фонда Сбербанка, россияне хотели бы в среднем доживать до 87 лет.

Дольше всех хотят прожить москвичи. Жители столицы в среднем хотят жить до 92,3 года. Ненамного отстают севастопольцы (92,1 года) и омичи (87 лет). При этом россияне не просто мечтают о долголетии: 64% респондентов так или иначе заботятся о здоровье ради него.

В Министерстве здравоохранения РФ отметили, что уже сегодня в России более 1,8 млн жителей 86 лет и старше, передают «Известия».

