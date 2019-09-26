Исследователи сообщили, до какого возраста хотели бы прожить россияне
Как показали результаты исследования негосударственного пенсионного фонда Сбербанка, россияне хотели бы в среднем доживать до 87 лет.
Дольше всех хотят прожить москвичи. Жители столицы в среднем хотят жить до 92,3 года. Ненамного отстают севастопольцы (92,1 года) и омичи (87 лет). При этом россияне не просто мечтают о долголетии: 64% респондентов так или иначе заботятся о здоровье ради него.
В Министерстве здравоохранения РФ отметили, что уже сегодня в России более 1,8 млн жителей 86 лет и старше, передают «Известия».
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