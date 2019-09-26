Вышедший из тюрьмы Кокорин приступил к тренировкам с «Зенитом-2»

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин провел первую тренировку после выхода из тюремного заключения.

Сегодня футболист занимался вместе с игроками и тренерским штабом «Зенита-2", выступающего в ПФЛ.

На данный момент Кокорин работает в индивидуальном порядке, но, по словам генерального директора «Зенита» Медведева, иногда будет привлекаться к тренировкам со второй командой питерского клуба.

«Кокорин после прохождения медосмотра приступил к индивидуальным тренировкам в системе «Зенита». Когда это необходимо, он занимается или тренируется вместе с «Зенитом-2». Место тренировки определяется тренерским штабом. Сегодня занимается вместе с «Зенитом-2», — сказал Медведев Sport24.

Напомним, 8 мая Пресненский районный суд Москвы приговорил нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева к реальным срокам заключения за участие в двух драках в центре Москвы. Мамаеву суд назначил 1 год 5 месяцев тюрьмы.

17 сентября футболисты были освобождены по УДО.