Российский Pizza Hut будет продавать пиццу с искусственным мясом

В России два ресторана сети Pizza Hut запустят продажи пиццы с искусственным мясом в качестве эксперимента. Поставщиком растительного мяса стала американская Beyond Meat.

Гендиректор Pizza Hut в России Александр Нигматуллин рассказал, что эксперимент запустят до конца сентября.

Руководство примет проект как удачный, если пиццу с искусственным мясом будут заказывать от 5—6 процентов посетителей.

Как отмечает Inc., цена на такую пиццу не будет сильно отличаться от цен на остальную продукцию.

Отмечается, что бренд Pizza Hut в России развивает холдинг AmRest, в который также входит KFC. Ранее сообщалось, что KFC также решил сотрудничать с Beyond Meat и подавать растительное мясо.