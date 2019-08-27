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KFC анонсировала начало продаж продукции из искусственной курятины

07:51, 27.08.2019
KFC анонсировала начало продаж продукции из искусственной курятины
Фото: flickr.com

Международная сеть ресторанов общественного питания KFC, специализирующаяся на блюдах из курицы, предложит своим клиентам продукцию из искусственной курятины. Продукт под названием Beyond Fried Chicken будет предлагаться в тестовом режиме с сегодняшнего дня в одном из ресторанов сети в Атланте.

Поставщиком искусственной курятины выступила компания Beyond Meat, передает телеканал телеканал CNBC.

По результатам эксперимента будут сделаны выводы о возможном дальнейшем внедрении в меню ресторанов KFC такого рода растительной альтернативы натуральному мясу.

Ранее сообщалось, что KFC обсуждает возможность включения в меню «искусственного» мяса курицы. Для этого проводятся встречи с потенциальными поставщиками. По прогнозу исследовательской компании Euromonitor International, к 2023 году розничный рынок заменителей мяса в США может вырасти с $1,4 до 2,5 млрд, а общемировой достигнет $23 млрд.

ТехнологииОбществоБизнесУслуги
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