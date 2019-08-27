KFC анонсировала начало продаж продукции из искусственной курятины

Международная сеть ресторанов общественного питания KFC, специализирующаяся на блюдах из курицы, предложит своим клиентам продукцию из искусственной курятины. Продукт под названием Beyond Fried Chicken будет предлагаться в тестовом режиме с сегодняшнего дня в одном из ресторанов сети в Атланте.

Поставщиком искусственной курятины выступила компания Beyond Meat, передает телеканал телеканал CNBC.

По результатам эксперимента будут сделаны выводы о возможном дальнейшем внедрении в меню ресторанов KFC такого рода растительной альтернативы натуральному мясу.

Ранее сообщалось, что KFC обсуждает возможность включения в меню «искусственного» мяса курицы. Для этого проводятся встречи с потенциальными поставщиками. По прогнозу исследовательской компании Euromonitor International, к 2023 году розничный рынок заменителей мяса в США может вырасти с $1,4 до 2,5 млрд, а общемировой достигнет $23 млрд.