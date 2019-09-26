В сгоревшем доме в Башкирии найдены останки мужчины

Фото: пресс-служба МЧС Башкирии

В Башкирии, в деревне Усть-Табаска, произошел пожар в двухэтажном бревенчатом доме.

В ходе разборов завалов сотрудники МЧС России нашли фрагменты тела мужчины. Личность погибшего и обстоятельства произошедшего устанавливаются, сообщили в пресс-службе МЧС по республике.

Напомним, вчера ночью в трех деревнях Башкирии произошли пожары. В них погибло пять человек. Причины случившегося также предстоит выяснить.