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Происшествия

В сгоревшем доме в Башкирии найдены останки мужчины

11:19, 26.09.2019
В сгоревшем доме в Башкирии найдены останки мужчины
Фото: пресс-служба МЧС Башкирии

В Башкирии, в деревне Усть-Табаска, произошел пожар в двухэтажном бревенчатом доме.

В ходе разборов завалов сотрудники МЧС России нашли фрагменты тела мужчины. Личность погибшего и обстоятельства произошедшего устанавливаются, сообщили в пресс-службе МЧС по республике.

Напомним, вчера ночью в трех деревнях Башкирии произошли пожары. В них погибло пять человек. Причины случившегося также предстоит выяснить.

Происшествия Башкортостан
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