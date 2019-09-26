В сгоревшем доме в Башкирии найдены останки мужчины
В Башкирии, в деревне Усть-Табаска, произошел пожар в двухэтажном бревенчатом доме.
В ходе разборов завалов сотрудники МЧС России нашли фрагменты тела мужчины. Личность погибшего и обстоятельства произошедшего устанавливаются, сообщили в пресс-службе МЧС по республике.
Напомним, вчера ночью в трех деревнях Башкирии произошли пожары. В них погибло пять человек. Причины случившегося также предстоит выяснить.Происшествия Башкортостан
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