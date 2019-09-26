Данил Степанов из «Рубина» и два игрока «Уфы» вызваны в молодежную сборную России

Тренерский штаб молодежной сборной России по футболу определился с составом на отборочные матчи Евро-2021 с Польшей (11 октября) и Эстонией (15 октября).

В число вызванных на сборы игроков попал защитник «Рубина» Данил Степанов, а также два футболиста «Уфы» Данил Круговой и Артем Голубев. Всего в список вошли 23 игрока.

Вратари: Денис Адамов («Краснодар-2»), Александр Максименко («Спартак»), Матвей Сафонов («Краснодар»).



Защитники: Игорь Дивеев (ЦСКА), Роман Евгеньев («Динамо» Москва), Алексей Татаев («Млада-Болеслав», Чехия), Николай Рассказов («Спартак»), Никита Калугин («Сочи»), Иван Лапшов («Оренбург»), Данил Степанов («Рубин»), Данил Круговой («Уфа»).



Полузащитники: Артем Голубев («Уфа»), Данил Глебов («Ростов»), Константин Кучаев, Иван Обляков (оба — ЦСКА), Наиль Умяров, Максим Глушенков (оба — «Спартак»), Данила Уткин, Магомед-Шапи Сулейманов (оба — «Краснодар»), Данил Лесовой, Александр Ломовицкий (оба — «Арсенал» Тула).



Нападающие: Вячеслав Грулев («Динамо» Москва), Федор Чалов (ЦСКА).

Сбор футболистов в расположении сборной запланирован на 6 октября.