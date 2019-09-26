Экс-замглавы Хакасии из Казани добился опровержения новости о том, что водитель выкинул его из машины

Абаканский городской суд удовлетворил иск и.о. заместителя главы Хакасии Константина Харисова к местным интернет-СМИ из-за фейкового сообщения о том, что водитель высадил его из машины посреди степи.



Теперь «Агентство информационных сообщений» и «Агентство деловой информации» должны опубликовать опровержение информации. Эти СМИ ранее сообщили, что во время командировки в Орджоникидзевский район республики между Харисовым и его водителем возник конфликт. В результате водитель якобы вытащил чиновника из автомобиля и уехал, оставив на дороге в степи, примерно в 300 км от Абакана, пишет ТАСС.

Харисов родился в Казани. Окончил Казанский государственный университет по специальности «Юриспруденция», с присвоением квалификации «юрист». Работал начальником экономического отдела Агентства по развитию предпринимательства при правительстве Республики Татарстан, руководителем секретариата вице-губернатора — председателя правительства Рязанской области, куратором региональной экономики Министерства регионального развития.

В июле 2019 года Харисов назначен исполняющим обязанности заместителя главы Республики Хакасия — председателя правительства Республики Хакасия. Сейчас он находится в отпуске с последующим увольнением.