Минниханов: «Развивающаяся экономика Татарстана притягивает внимание не только потенциальных инвесторов»

В период быстрого развития информационных технологий необходимы упреждающие меры и современные методы борьбы с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма. Об этом заявил сегодня президент Республики Татарстан Рустам Минниханов на V Международном семинаре по надзорной деятельности и консультациям с частным сектором.



«К сожалению, активно развивающаяся экономика республики притягивает внимание не только потенциальных инвесторов. Борьба с преступлениями, связанными с отмыванием денег и финансированием терроризма, является крайне актуальной», — сказал он.

По его словам, с данной проблемой сегодня сталкивается не только Россия, но и весь мир.

«Потоки «грязных» денег формируются в теневой экономике и стремятся проникнуть практически во все типы организаций, принимающих участие в обороте денежных средств и имущества. В целях поступательного развития экономики и финансового сектора необходимо изменить ситуацию, когда значимая часть финансовых ресурсов отвлекается в нелегитимные операции», — отметил президент Татарстана.

Он подчеркнул, что в Татарстане особое внимание уделяется своевременному выявлению и противодействию легализации доходов, добытых преступным путем, а также перекрытию возможных каналов и источников финансирования терроризма и экстремизма.

Ранее Минниханов заявил, что одной из приоритетных задач на данный момент является формирование жесткой стратегии противодействия международному терроризму.

Он отметил, что атака беспилотных летательных аппаратов на нефтяные заводы в Саудовской Аравии наглядно показывает, что высокотехнологичные угрозы, которые ранее не воспринимались как реальные, выдвигаются на первый план.