Минниханов об атаке в Саудовской Аравии: «Высокотехнологичные угрозы, которые ранее не воспринимались, выдвигаются на первый план»

Президент Татарстана Рустам Минниханов заявил, что одной из приоритетных задач на данный момент является формирование жесткой стратегии противодействия международному терроризму.

Он отметил, что атака беспилотных летательных аппаратов на нефтяные заводы в Саудовской Аравии наглядно показывает, что высокотехнологичные угрозы, которые ранее не воспринимались как реальные, выдвигаются на первый план.

«Подобное оружие может появиться в руках террористических организаций. Бороться с такими организациями, как запрещенные в России «Аль-Каида», «Талибан», «ИГИЛ», можно только совместными усилиями», — считает Минниханов.

Нападение произошло 14 сентября, дронами были атакованы объекты на крупных месторождениях Saudi Aramco в Абкайке (там находится крупнейший в мире нефтеперерабатывающий завод) и Хурайсе. После атак начались пожары. Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы.

В связи с этим 16 сентября мировые цены на нефть на открытии торгов на лондонской бирже ICE резко выросли так как, Саудовская Аравия сократила добычу из-за атаки дронов. 17 сентября нефть начала дешеветь.