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Минниханов об атаке в Саудовской Аравии: «Высокотехнологичные угрозы, которые ранее не воспринимались, выдвигаются на первый план»

13:15, 23.09.2019
Минниханов об атаке в Саудовской Аравии: «Высокотехнологичные угрозы, которые ранее не воспринимались, выдвигаются на первый план»
Фото: tatarstan.ru

Президент Татарстана Рустам Минниханов заявил, что одной из приоритетных задач на данный момент является формирование жесткой стратегии противодействия международному терроризму.

Он отметил, что атака беспилотных летательных аппаратов на нефтяные заводы в Саудовской Аравии наглядно показывает, что высокотехнологичные угрозы, которые ранее не воспринимались как реальные, выдвигаются на первый план.

«Подобное оружие может появиться в руках террористических организаций. Бороться с такими организациями, как запрещенные в России «Аль-Каида», «Талибан», «ИГИЛ», можно только совместными усилиями», — считает Минниханов.

Нападение произошло 14 сентября, дронами были атакованы объекты на крупных месторождениях Saudi Aramco в Абкайке (там находится крупнейший в мире нефтеперерабатывающий завод) и Хурайсе. После атак начались пожары. Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы.

В связи с этим 16 сентября мировые цены на нефть на открытии торгов на лондонской бирже ICE резко выросли так как, Саудовская Аравия сократила добычу из-за атаки дронов. 17 сентября нефть начала дешеветь.

ОбществоВласть Татарстан
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