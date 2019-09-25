«Устал быть крайним»: следователь по делу Устинова подал в отставку

Следователь Ярослав Заварзин, который вел дело осужденного на 3,5 года колонии за вывих плеча сотрудника Росгвардии Павла Устинова, подал рапорт об отставке.

Свое увольнение из Тверского следственного отдела ГСУ СКР он аргументировал тем, что «устал быть крайним», информирует Telegram-канал Baza.

Однако источник «Коммерсанта» в Следственном комитете сообщил, что Заварзин продолжает работать, но желает уволиться. Отмечается, что его решение не связано с делом Павла Устинова. Собеседник издания не уточнил, действительно ли следователь подал рапорт об отставке.

Напомним, Павла Устинова задержали 3 августа в Москве. В это время там проходила несогласованная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. По версии обвинения, при задержании Устинов применил насилие в отношении сотрудника Росгвардии, в результате чего последний получил вывих плеча.

Устинов не признал вину и заявил, что оказался на акции случайно. При этом Тверской районный суд не стал рассматривать видеозаписи момента задержания. В итоге Устинова приговорили к 3,5 года колонии.

Ранее сообщалось, что Устинов вышел из СИЗО. Мосгорсуд отпустил его под подписку о невыезде до вступления приговора в силу.