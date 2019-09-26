Эдуардо Докампо: «В поражении «Рубина» от «Химок» был элемент случайности»

Главный тренер «Рубина» Эдуардо Докампо прокомментировал итоги кубкового матча против «Химок» (0:3).

— К сожалению, «Химки» были сегодня сильнее нас в единоборствах, они были агрессивнее нас.

— Можно сказать, что у «Рубина» сейчас кризис? За пять дней команда пропустила восемь голов, ни разу не забила. Есть ли понимание, как выбраться из этой ситуации?

— Конечно, есть понимание. Если взять сегодняшние голы, то первый — это пенальти, когда мяч попал в руку, второй гол неудачная ошибка Сорокина, и нападающий «Химок» остался один, третий гол пропустили, когда мы хотели атаковать. Может быть, в матче с «Зенитом» голы пропускали из-за своих ошибок, но сегодня, скажем так, был элемент случайности. Конечно, у нас есть понимание, и мы хотим исправить эту ситуацию.

— Всеми заменами сегодня остались довольны?

— Нельзя быть довольными, когда мы проигрываем. Понятно, что Зуев, Данченко и Подберезкин усилили игру.

— Тренерский штаб готов к тому, что его отправят в отставку, или чувствуете поддержку руководства?

— Любой тренер скажет, что не думает об этом. Ответ на вопрос заключался в предыдущем ответе о том, есть ли понимание, как исправить ситуацию, — приводит слова тренера официальный сайт казанского клуба.