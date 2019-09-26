В Нижнекамск приехали 12 новых машин скорой помощи

Новые машины скорой помощи приехали в Нижнекамск. Они придут на смену тех автомобилей «скорой», которые нужно заменить.

Новые машины укомплектованы всем необходимым оборудованием. К пациентам они начнут выезжать, как только будет оформлена вся необходимая документация.

Всего в этом году правительство РТ для закупки новых машин скорой помощи выделило 864 млн рублей.

«Мы завершаем программу по обновлению автопарка скорой помощи Татарстана. Мы закупили 187 машин для скорой, 4 мобильных поликлиники и 43 автомобиля для перевозки людей пожилого возраста. Я считаю, что новый транспорт позитивно скажется на работе врачей», — цитирует пресс-служба Нижнекамского района слова Рустама Минниханова.

Новые автомобили припарковали на территории НЦРМБ напротив поликлиники №2. «Скорая помощь выполняет самую важную часть работы. Чем быстрее машина скорой приедет на помощь к пациенту, чем быстрее она доставит его специалисту, тем быстрее он получит специальную медицинскую помощь», — отметил главный врач НЦРМБ Габибулла Ахмедов.

Напомним, вчера больницы Татарстана получили еще 70 машин скорой помощи. Ключи от машин врачам республики вручил президент Татарстана Рустам Минниханов. Он также сообщил о завершении данной программы и выразил надежду на то, что полученный транспорт повысит эффективность работы врачей.

