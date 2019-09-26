Владимир Ткачев: «Отличия СКА от «Салавата»? В Питере играют в более современный хоккей»

Фото: Сайт ХК СКА

Нападающий СКА Владимир Ткачев поделился ожиданиями от предстоящего матча против своего бывшего клуба «Салавата Юлаева».

— Впереди у вас матч с бывшим клубом — «Салаватом Юлаевым». Соперник принципиальный?

— Скорее, это СКА для всех самый принципиальный соперник. Заметил, что на нас все настраиваются по самому максимуму, как на особого раздражителя и лидера КХЛ.

— Системы игры в СКА и «Салавате» отличаются?

— Обе команды любят играть в атакующий хоккей. Но, на мой взгляд, в Санкт-Петербурге больше поощряется свобода творчества, выходи — показывай и доказывай! Также в СКА играют пять впереди, пять сзади, это и есть современный хоккей, — сказал Ткачев.

Матч между СКА и «Салаватом Юлаевым» пройдет сегодня в Петербурге, начало встречи в 19.30 по мск.