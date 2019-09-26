Власти Казани планируют расширить улицу Хади Такташа до 4 полос и подземный переход на Павлюхина

Исполком Казани утвердил проект планировки территории в границах улиц Хади Такташа и Роторной, Нурсултана Назарбаева и проспекта Универсиады. Документ содержит информацию о планах строительства новых дорог в этом районе.

Так, городские власти намерены расширить улицу Хади Такташа с 3 до 4 полос, следует из проекта, опубликованного в сборнике документов казанской мэрии.

Также в плане строительство магистральной улицы районного значения — ул. Роторная (1,6 км).

Запланировано и соединение улицы Качалова с проспектом Универсиады. Для этого нужна дорога протяженностью 110 м.

Кроме того, в плане упоминается о строительстве улиц местного значения (1,3 км), в том числе за домом №1 по улице Павлюхина появится улица с бульваром.

Из дорожных сооружений в проекте указано строительство эстакады на пересечении улиц Назарбаева и Павлюхина и нового путепровода через железную дорогу на пересечениях Ротороной с Павлюхина и проспектом Универсиады. Также планируется построить на Павлюхина подземный переход.

Напомним, что в этом же плане были указаны подробности о новом мега-молле «Центр семейного отдыха», который станет самым крупным в столице Татарстана.