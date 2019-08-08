Мэрия Казани раскрыла новые подробности о мегамолле, строящемся на Павлюхина

Исполком Казани опубликовал проект планировки территории в границах улиц Роторной, Хади Такташа, Нурсултана Назарбаева и проспекта Универсиады. Он, в частности, раскрывает ряд показателей Центра семейного отдыха на Павлюхина.

Рестораны и кафе крупнейшего в столице Татарстана ТРЦ вместят до 564 посетителей, следует из документа. Площадь кинотеатра составит 1 483 кв. м. Общая площадь зоны развлечений составит 2 578 кв. м. Парковка же займет площадь 1 425 кв. м.

Как уже известно, общая площадь комплекса составит 137 697 кв. м, что превосходит даже площадь «Меги». При этом торговые площади под аренду составят только 53 тыс. кв. м (у «Меги» 91,5 тыс. кв. м), что также упоминается в проекте, вынесенном на общественное обсуждение.

Напомним, что еще в 2017 году близкий к «Унистрою» девелопер UD Group объявил о планах вложить 6 млрд рублей в строительство нового мегамолла в Казани. Ранее представитель застройщика рассказывала «Реальному времени» подробности проекта. Завершить возведение ТРЦ планируется в 2020 году.