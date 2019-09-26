В Башкирии подросток попал в аварию на самодельном мотоцикле
Вчера, 25 сентября, в Дуванском районе Башкирии произошла авария с участием 16-летнего парня.
Как сообщает ГИБДД республики, подросток решил прокатиться на самодельном скутере, но не справился с управлением и перевернулся вместе со своим мотоциклом.
В результате происшествия молодой человек получил травмы и госпитализирован.
Ранее в республике лоб в лоб столкнулись мотоцикл и автомобиль. Оба водителя оказались без прав. Кроме того, водитель машины отказался проходить медосвидетельствование на состояние алкогольного опьянения.ПроисшествияБизнесТранспорт Башкортостан
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