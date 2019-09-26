В Башкирии подросток попал в аварию на самодельном мотоцикле

Фото: пресс-служба ГИБДД по РБ

Вчера, 25 сентября, в Дуванском районе Башкирии произошла авария с участием 16-летнего парня.

Как сообщает ГИБДД республики, подросток решил прокатиться на самодельном скутере, но не справился с управлением и перевернулся вместе со своим мотоциклом.

В результате происшествия молодой человек получил травмы и госпитализирован.

Ранее в республике лоб в лоб столкнулись мотоцикл и автомобиль. Оба водителя оказались без прав. Кроме того, водитель машины отказался проходить медосвидетельствование на состояние алкогольного опьянения.