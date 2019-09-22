В Башкирии лоб в лоб столкнулись автомобиль и мотоцикл, оба водителя были без прав

Фото: пресс-служба ГИБДД по РБ

В Стерлитамаке накануне вечером произошло ДТП. Столкнулись ВАЗ-2112 под управлением 31-летнего мужчины и скутер Racer, за рулем которого находился 22-летний местный житель.

«В результате аварии мотоциклист скончался на месте происшествия. Известно, что оба водителя не имели прав управления транспортными средствами. Кроме того, водитель автомобиля отказался проходить медицинское освидетельствование на состояние алкогольного опьянения. Начато разбирательство», — передает «Башинформ» данные ГИБДД республики.

Ранее в Уфе столкнулись ВАЗ-2109 и пассажирская «Газель» маршрута 224. Инцидент произошел около 22:00 на пересечении улиц Комсомольской и Шафиева.

