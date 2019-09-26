Вадим Евсеев о «Чайке»: «Надо радоваться, что у нас в глубинке есть такие команды»

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев оценил игру своей команды в Кубке России против «Чайки» из Песчанокопска (1:0).

— Кубковая игра она всегда подразумевает неожиданные результаты. Поэтому мы готовились к «Чайке», как и к любому сопернику. У них есть свои положительные и отрицательные стороны.

Я доволен своими игроками, каждый кто сюда приехал, был готов выйти на поле. У нас это оптимальный состав, единственное — по ходу матча не удалось выпустить Фольмера. Замена была запланирована, но игра сложилась так, что пришлось усилять левый фланг защиты, а не менять Гиоргобиани.

— Как оцените игру Гиоргобиани в этом матче?

— Сыграл так, как мы от него и требовали. Мы понимаем, что возможно это не его позиция, он всегда любит располагаться ближе к левой бровке. Тут у нас схема и тактика была другая. Он играл под двумя нападающими и, в принципе, создавал неплохие моменты, оказывал давление на защитников, бил по воротам. В общем, все то, что от него требовалось, он выполнил. Только забить не удалось.

— Как вам антураж в Песчанокопске?

— Отличная атмосфера. Надо радоваться, что у нас в глубинке есть такие команды и люди, которые делают все для футбола. Было приятно играть, маленький стадиончик, но зато удобный, поле идеальное. Поэтому скажу, что побольше надо давать таким периферийным командам играть дома, а не искать проблему. Потому что многие команды в ФНЛ играют сейчас не у себя дома, где могли бы прийти свои болельщики, а там, где разрешат, — сказал Евсеев после матча с «Чайкой».

Напомним, что «Уфа» победила «Чайку» 1:0 и вышла в 1/8 финала Кубка России по футболу.