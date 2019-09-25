«Уфа» впервые за 26 матчей одержала победу в гостях

В рамках Кубка России по футболу «Уфа» одержала победу над «Чайкой» из Песчанокопска — 1:0. Единственный мяч в игре забил нападающий уфимцев Ловре Бизяк.

Отметим, что данная победа стала первой для «Уфы» за последние 26 матчей в гостевом матче. В последний раз уфимцы побеждали в гостях в 2018 году в Краснодаре.

В число 26 матчей без побед вошли три игры в Лиге Европы, одна в Кубке России и 22 в РПЛ.

В нынешнем сезоне российской премьер-лиги «Уфа» по два раза сыграла вничью и дважды проиграла в гостях.