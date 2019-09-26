4 ноября в центре Казани временно ограничат движение

4 ноября на центральных улицах Казани временно ограничат движение и стоянку транспорта.

Это связано с тем, что в этот день в столице Татарстана пройдет крестный ход с чудотворным образом Казанской иконы Божией Матери — от Благовещенского собора до Крестовоздвиженской церкви.

Так, с 10.00 до 13.00 будут ограничены движение и стоянки транспорта по проезжей части: ул. Кремлевская (от ул. Чернышевского до площади 1 Мая), ул. Профсоюзная (от ул. Чернышевского до ул. Ташаяк), съезда с площади 1 Мая (от ул. Кремлевская до ул. Право-Булачная), ул. Баумана (от ул. Профсоюзная до ул. Батурина), съезда с ул. Батурина на Кремлевскую дамбу, ул. Батурина (от Кремлевской дамбы до ул. Дзержинского), ул. Большая Красная (от ул. Япеева до ул. Батурина), ул.К. Маркса (от ул. Батурина до ул. Япеева), ул. Япеева, (от ул. Дзержинского до ул. Большая Красная (при необходимости), ул. Миславского (от ул. К. Маркса до ул. Дзержинского).

С 6.00 до 13.00 движение будет перекрыто на проезжей части ул. Миславского, на участке от ул. К. Маркса до ул. Большая Красная, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Ранее сообщалось, что в Казани перекроют ряд улиц в связи с проведением полумарафона.