В Казани перекроют ряд улиц во время полумарафона

Казанский полумарафон 2019 года назначен на 6 октября. Во время его проведения городские власти перекроют ряд улиц города.

Согласно постановлению, опубликованному в сборнике документов мэрии:

С 7.00 до 12.00 будут закрыты два участка улицы Сибгата Хакима, два участка Чистопольской и территория возле стадиона «Казань Арена».

Также с 7.30 до 10.00 ограничение движения вводится на улице Фатыха Амирхана и на мосту «Миллениум».

С 7.30 до 11.00 городские власти закроют Кремлевскую дамбу, а также участок улицы Декабристов.

С 8.00 до 10.00 приостановят движение на улице Подлужная.

С 8.00 до 11.00 будут перекрыты участок улицы Батурина и Кремлевская набережная.

Отмечается, что соревнования проводятся для «пропаганды здорового образа жизни, привлечения населения к занятиям физической культурой и спортом, дальнейшей популяризации легкой атлетики».

Напомним, что бюджет Татарстана потратит в этом году более 18,5 млн рублей на проведение спортивных мероприятий Timerman, в число которых входит и «Казанский полумарафон».