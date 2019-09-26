Чувашия прорабатывает границу с Татарстаном

В Чувашии ведется работа по установлению границы с Татарстаном. Это должно повысить эффективность кадастрового учета и предоставления государстванных и муниципальных земель.

Установка границ между регионами не приведет к изменению их территорий, сообщает пресс-служба Минстроя Чувашии.

Аналогичная работа ведется по границе с Марий Эл. Накануне Кабмин республики одобрил проект закона по границе Чувашии и Ульяновской области. Документ согласовали и ульяновские власти.