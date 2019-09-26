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По валютным банковским счетам в России могут ввести отрицательные ставки

06:01, 26.09.2019
По валютным банковским счетам в России могут ввести отрицательные ставки
Фото: pixabay.com

Госдума готовится к обсуждению законопроекта, позволяющего введение отрицательных ставок по валютным счетам. Центробанк обсуждает такое нововведение с коммерческими банками.

Министерство финансов РФ Антон Силуанов поддерживает эту идею, в финансовых организациях к ней относятся с осторожностью, пишут «Известия».

Европейцы доплачивают за хранение валюты в банках уже давно. Вводились такие меры в качестве временных, но работают уже несколько лет, и ожидать изменений в ближайшее время нет оснований.

Ранее стало известно, что в России могут ввести налог с криптовалют.

ЭкономикаФинансы
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