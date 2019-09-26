В Казани пройдет эксперимент по упрощению контрольно-надзорных норм в сфере общепита

Минэкономразвития РФ готовит пилотный проект по упрощению контрольно-надзорных требований в сфере общепита. Эксперимент пройдет в кафе и ресторанах Казани, а также Москвы и Калининграда.

Глава ведомства Максим Орешкин уточнил, что проект не коснется сферы общепита для детей, пишет «Интерфакс».

«В сфере общепита мы подготовили так называемую «белую книгу», которая содержит необходимый, по мнению и нашему, и бизнеса, набор требований, который важен с точки зрения безопасности, но не содержит при этом каких-то дополнительных, избыточных норм», — пояснил министр.

По его словам, если режим будет признан успешным, в начале следующего года его можно будет распространить на всю страну.

В начале месяца Максим Орешкин оценил татарстанские дороги на пять с минусом.