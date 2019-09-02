Орешкин оценил дороги в Татарстане

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин рассказал о своей поездке из Москвы в Тольятти за рулем автомобиля Lada XRAY. По пути он заехал и в Татарстан.

В интервью ТАСС Орешкин сообщил, что идея поездки частично принадлежала премьер-министру Дмитрию Медведеву.

«В правительстве шла дискуссия о реконструкции трассы М7 «Волга» и строительстве новой платной дороги Москва — Казань. Дмитрий Анатольевич дал мне поручение более глубоко погрузиться в тему, поскольку ведомства имели разные точки зрения», — сказал он.

Всего министр проехал около 1,3 тыс км за три дня. По словам, участок трассы от Самары до Казани можно условно разделить на три отрезка.

«Тот, что идет по Татарстану, заслуживает пятерки с минусом, самарская часть — четверки, а вот ульяновская — твердой двойки», — отметил Орешкин.

Ранее Орешкин сообщил, что трасса М-7 содержит участки, которые нуждаются в реконструкции. Такие выводы он сделал после того, как лично проехал по дороге из Москвы в Тольятти. Власти Татарстана не услышали в заявлениях министра экономического развития отказа от строительства новой дороги Москва — Казань.