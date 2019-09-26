«Невозможный бургер» завоевывает рынок США

Фото: twitter Fairway Market

После запуска продаж в магазинах в Южной Калифорнии искусственного мяса на растительной основе от компании Impossible Foods продукт под брендом Impossible Burger (дословно — «невозможный бургер») теперь будет доступен и в продуктовых магазинах Восточного побережья США.

Impossible Burger начали продавать вчера в 102 торговых точках Wegmans и Fairway Market (сети супермаркетов, специализирующиеся на здоровых, вегетарианских и фермерских продуктах, — прим. ред.). Оба ретейлера реализуют упаковки фарша весом 12 унций за 8,99 доллара (т. е. 340 граммов по цене приблизительно 580 рублей).

С расширением географии продаж растительный аналог мяса станет доступен в 129 продуктовых магазинах и 17 тысячах ресторанов Америки. При этом Impossible Foods надеется расширить свою деятельность на каждый регион США уже к середине 2020 года, говорится в сообщении портала engadget.

Эксперты отмечают, что будь то простое любопытство или желание уменьшить экологический вред природе, американцы, похоже, заинтересованы в такого рода растительных альтернативах мясу. Например, в первую неделю продаж в калифорнийской торговой сети Gelson's Markets «невозможный бургер» опередил по популярности традиционный говяжий фарш.

Напомним, ранее международная сеть ресторанов общественного питания KFC предложила своим клиентам продукцию из искусственной курятины.