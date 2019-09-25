В Башкирии с поличным задержан браконьер, убивший лося

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Вблизи села Кирябинское Учалинского района Башкортостана оперативники с поличным задержали подозреваемого в браконьерстве. Против него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 258 УК РФ «Незаконная охота».

По предварительным данным, уроженец поселка Новый Уренгой Ямало-Ненецкого автономного округа отправился на охоту без лицензии. В лесном массиве злоумышленник подстрелил лося. Затем мужчина отправился домой, чтобы оставить там ружье, и заодно попросил своего товарища поехать вместе с ним и помочь привезти тушу домой.

На месте преступления приятели разделали тушу лося, по частям разместили в мешки, конечности спрятали в лесу и на квадроциклах покинули место происшествия, сообщает пресс-служба МВД по РБ.

В дороге злоумышленники были с поличным задержаны сотрудниками отделения экономической безопасности и противодействия коррупции МВД совместно с экспертом Минприроды республики.

Позже сотрудники полиции обнаружили на месте преступления конечности животного, а в доме, где остановился 48-летний гость из Нового Уренгоя, были изъяты ружья и патроны.

Ранее в ходе активного сопротивления группы браконьеров из КНДР российским пограничникам в Японском море один из браконьеров был убит.