Стало известно, кто из российских силовиков получит больше всего денег в 2020 году

Бюджет МВД России в 2020 году превысит 1 трлн рублей, что выводит ведомство на первое место по размеру финансирования среди всех силовых структур. Соответствующие данные приводятся в проекте бюджета России на ближайшие 3 года.

В 2020 году бюджет МВД будет сопоставим с бюджетом ведомства в 2016 году, то есть до отделения от него Росгвардии. К слову, Федеральная служба войск национальной гвардии оказалась на втором месте с бюджетом в 249 млрд рублей.

Бюджет МЧС России, согласно документу, в 2020 году составит чуть более 180 млрд рублей. Из открытой части бюджета расходы на ФСБ заявлены в размере более 70 млрд рублей, но, как отмечает ТАСС, большая часть расходов по этому ведомству засекречена. В целом финансирование всех силовых ведомств вместе взятых увеличится.



Сравнение издания, судя по всему, не учитывает бюджет Минобороны, которое получит 1,89 трлн рублей.

В проекте бюджета России также заложили рост прожиточного минимума пенсионерам и маткапитала.

