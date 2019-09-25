При аварийной посадке самолета в Барнауле пострадали свыше 20 человек

Число пострадавших при аварийной посадке «Боинга 767-300» в аэропорту Барнаула составило 23 человека. Пятерых человек пришлось госпитализировать, пишет «Интерфакс» со ссылкой на собственные источники.

Официально МЧС региона также сообщило о 23 пострадавших, но только об одном госпитализированном.

Самолет летел в Барнаул из Вьетнама, на борту находились 334 пассажира и 10 членов экипажа. Воздушное судно принадлежит компании Azura Air.

Причины происшествия устанавливаются.

Напомним, на минувшей неделе вылетевший из Уфы самолет Utair вернулся в аэропорт из-за неполадок.

