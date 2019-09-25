Рекультивация свалок в Башкирии потребует более 20 млрд рублей

В Башкирии рекультивации подлежат свыше 2,9 тыс. недействующих или бесхозных свалок, рассказал и. о. министра экологии республики Урал Искандаров. На этих свалках накопилось более 25 млн кубометров отходов

По словам чиновника, на их рекультивацию необходимо потратить не менее 21 млрд рублей.

Для борьбы со свалками в Башкирии регоператоры «Спецавтохозяйство» и «Экосити» построят мусороперерабатывающие заводы в Уфимском и Ишимбайском районах. «САХ» планирует инвестировать в свой проект 3,6 млрд рублей, «Экосити» — 410 млн рублей.

В целом в регионе должны появиться 10 мусоросортировочных комплексов и 10 полигонов, передает «Башинформ». На их строительство федеральный бюджет направит 117 млн рублей, бюджет республики — 67 млн рублей.

Не так давно Искандаров сообщал, что в Башкирии к 2024 году уничтожат 24 незаконные свалки.

